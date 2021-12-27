شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم جهود مصر فى الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة أمام "خارجية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم دوريش اليوم، عرض جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم دوريش، قد وجهت بتشكيل لجنة مصغرة من قبل أعضاء اللجنة للتواصل والمتابعة بشكل مستمر مع وزارة الخارجية، وذلك لمعرفة مستجدات ما تمت من حلول جذرية لإنهاء معاناة ومشكلات المواطنين مع مكاتب التصديقات والعمل معا - أى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية - إلى حلول واقعية لإنهاء معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات، اجتماع الأخير للجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولى، بشأن "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية" وذلك بحضور ممثلى وزارة الخارجية، إذ حضر كلا من السفير صلاح صادق مساعد وزير الخارجية، والسفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بالإضافة لمساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.