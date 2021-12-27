300 سرير وتخصصات نادرة.. 8 معلومات عن أكبر مجمع طبي للأطفال بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنظم جامعة القاهرة، اليوم الاثني، احتفالية لوضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

وينشر الخليج 365 تفاصيل المجمع الجديد الأكبر في الشرق الأوسط، وفقا لمعلومات جامعة القاهرة، على النحو التالي:

- يأتي المشروع استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني.

- يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

- بدأ العمل منذ أكثر من عام في إنشاء المجمع بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور الخشت وترحيب محافظ الجيزة بالفكرة نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات السكان.

- يعد أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط.

- يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

- يقام مشروع المجمع الطبي للأطفال على مساحة 70 ألف متر مسطح.

- تبلغ سعته السريرية أكثر من 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات.