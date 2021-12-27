سقط من القطار.. مصرع شاب على شريط السكة الحديد في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، على شريط السكة الحديد عقب سقوطه على الأرض أثناء محاولته اللحاق بالقطار من محطة سكة حديد البلينا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا من مركز البلينا بعثور الأهالي بالعثور على جثة ملقاة على شريط السكة الحديد ببندر البلينا.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو "أحمد. م" 30 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأفاد شقيقه "خالد" 36 عامًا عامل أنه حال استقلال شقيقه المذكور أحد القطارات من محطة البلينا اتجاه محافظة القاهرة اختل توازنه وسقط أرضًا، ما نتج عنه إصابته ووفاته، ونفى وجود شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.