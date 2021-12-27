وزير الري: مشروعات كبرى تنفذها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً جبارة وتُنفذ مشروعات كبرى في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلي، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح عبد العاطي، الاثنين، أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الوجه القبلي، وقامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات كبرى لتحديث وتطوير شبكة الترع والمصارف والمساقى والرى الحقلي، وتأهيل محطات الرفع، والتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد.

وأضاف وزير الري، أنه في مجال تطوير شبكة الري والصرف العامة والخاصة والري الحقلي، تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى ٢٠٠٠ كيلو متر بتكلفة حوالى ٦.٥٠ مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد (٤١٧٩) منشأة صناعية على المجاري المائية بتكلفة تصل إلى حوالي ٥ مليار جنيه، وتنفيذ أعمال لتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام ٦٠ ألف فدان بتكلفة تصل إلى ٨٢٨ مليون جنيه تم خلالها تطوير عدد (٩٦٨) مأخذ ومسقى، والتحول لنظم الري الحديث في زمام ١٥٤ ألف فدان، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها فى زمام ٢٧٣ ألف فدان

وأشار إلى تنفيذ (٣٣٨) منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد عدد (٨٩٢) بئر لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلي، وتم تجهيز (٢٤٠) بئر منها بالطاقة الشمسية والكهربائية، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (٢٥٢) محطة رفع بإستثمارات تصل إلى ٣.١٥ مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وتخدم زمام ٦٣ ألف فدان ، كما تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بقيمة ٩١٣ مليون جنيه، والعمل على تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم ٤ ودليل ٣ ، ٤ بمشروع تنمية جنوب الوادى بتكلفة تصل لحوالى ١٤ مليار جنيه.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلي، تم تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الواقعة على نهر النيل بتكلفة تصل إلى ٦ مليار جنيه ، وسيتم البدء قريباً فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل.

وقامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.