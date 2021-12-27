بريطانيا تتأهب لإجلاء قواتها من أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، أن ”الجيش البريطاني وضع خطة طوارئ لسحب قواته من أوكرانيا في حالة الغزو الروسي المحتمل، حيث تم نشر أكثر من 100 عسكري بريطاني في دور تدريبي واستشاري مع القوات البولندية والأمريكية والكندية.

وأضافت الصحيفة أن ”هذه الخطوة تشكل استراتيجية للخروج، بعد تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، التي قال فيها إنه من غير المرجح أن تقاتل القوات البريطانية القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية“.

وتابعت: ”تقول مصادر إن معظم القوات البريطانية تتمركز في يافوريف، وستتجه تلك القوات للحدود البولندية، وسيتخذ قرار الإخلاء من قبل رئيس العمليات المشتركة، اللفتنانت جنرال، تشارلي ستريكلاند“.

وأردفت الصحيفة: ”لا تزال التوترات تتصاعد، مع وجود أكثر من 100 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود، إضافة لمئات الدبابات والعربات المدرعة، كما نشرت موسكو تغييرات في اللوائح للسماح بدفن القتلى العسكريين في مسرح العمليات بدلا من إعادتهم لروسيا“.

وأضافت: ”يعتبر هذا إشارة لوجود خطط لتوغل عسكري روسي داخل الأراضي الأوكرانية، رغم أن موسكو تنفي ذلك“.

وأشارت: ”قدمت القوات البريطانية تدريبات قصيرة المدى للجيش الأوكراني كجزء من حزمة دعم دولية في أعقاب العدوان الروسي عام 2014.. ومنذ 2015، قدمت لندن لأكثر من 21 ألف أوكراني تدريبات في مجالات الطب والتخطيط واللوجستيات والمشاة.. وفي 2019، تم تمديد العملية حتى 2023، وتم توسيعها لتشمل البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية.. فقد تم إعداد البحرية الأوكرانية لمواجهة التهديدات في بحر آزوف“.

وقالت ”ديلي إكسبريس“ إنه ”رغم إعداد خطة للإجلاء، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن دعم بلادها لأوكرانيا لا يزال ”ثابتًا، ودعت روسيا إلى وقف التصعيد، قائلة: إن أي توغل روسي سيكون خطأ استراتيجيًا جسيمًا وسيواجه بقوة، بما في ذلك عقوبات منسقة“.