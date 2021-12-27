سنويا.. إيران تعدم 100 شاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

نشرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية تقريرا يكشف أن ”ما يصل إلى 100 من الشباب يتم إعدامهم سرا في إيران كل عام في انتهاك للقانون الدولي“.

ونقلت الصحيفة عن منظمة ”نشطاء حقوق الإنسان في إيران“ قولها إن ”السلطات القضائية لم تعلن على الملأ ​​عن أكثر من 82% من الإعدامات“، مشيرة إلى أن ”الإعدامات السرية طالت أحداثا وبالغين على السواء“.

وقالت المنظمة، وفقا لـ“التايمز“، إنه ”في كثير من الحالات، يتم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وبعد فترات طويلة من الحبس الانفرادي“.

ورغم أن عقوبة الإعدام للقصر محرمة شرعا وقانونا، أضافت الصحيفة: ”زعم سكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، الممثل السابق في الأمم المتحدة، كاظم غريب أبادي، مؤخرًا أن عقوبة الإعدام للقصر ليست غير قانونية ولا تتعارض مع أي من التزامات إيران الدولية“.