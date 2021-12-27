شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. الموافقه على استخدام أقراص دواء فايزر لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت هيئة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين الموافقة الطارئة على استخدام أقراص دواء شركة فايزر للعلاج من فيروس كورونا، لتكون بذلك أول قرص دواء من نوعه يتم استخدامه في البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة فايزر الأمريكية للأدوية ووزارة الأغذية وسلامة الأدوية القول إن قرص باكسلوفيد المضاد للفيروسات يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من أعراض طفيفة لمتوسطة ومعرضون لخطورة الانتقال للمستشفى أو الوفاة.

وكانت الوزارة قد جمعت لجنة من الخبراء من الداخل والخارج لمراجعة سلامة وكفاءة الأقراص، وتوصلت إلى الحاجة لاستخدام الأقراص للتعامل مع الأزمة الصحية العامة.

وتعد الأقراص علاجا مضادا للفيروسات مثبط للبروتياز، مخصص للتناول عبر الفم، بحيث يمكن وصف تناوله لدى ظهور أول دلالات على العدوى.

وقالت الوزارة إن النتائج السريرية أظهرت أن باكسلوفيد يخفض خطورة الحاجة للذهاب للمستشفى أو الوفاة لدى الحالات الحرجة بنسبة 88%.

وتوقعت الوزارة أن تكون الأقراص فعالة في مواجهة متحور أوميكرون.

وكانت الادارة الأمريكية للأغذية والأدوية قد منحت الأسبوع الماضي الموافقة الطارئة لاستخدام أقراص باكسلوفيد.