شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة ألمانية تنقذ 100 مهاجر في البحر المتوسط خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة "سي ووتش" الخاصة للإنقاذ البحري مساء الأحد إنها أنقذت ما يقرب من 100 شخص في البحر المتوسط، في مهمتها الخامسة خلال ثلاثة أيام.

وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها عبر تويتر إن امرأة حامل اقترب موعد ولادتها كانت من بين من تم إنقاذهم.

ولدى الطاقم حاليا ما يقرب من 450 شخصا على متن السفينة "سي ووتش 3"تم إنقاذهم من قوارب المهاجرين. ويبلغ عمر أصغر طفل على متن السفينة14 يوما .

وأفاد خفر السواحل الإيطالي يوم الأحد بأنه بعد عملية بحث استمرت يومين، تم رصد قارب يقل مهاجرين على ساحل كروتوني جنوبي إيطاليا.

وقال خفر السواحل في بيان إنهم نقلوا 27 شخصا إلى مكان آمن.

وتعتبر إيطاليا وجهة العديد من المهاجرين الذين يسافرون بالقوارب، والذين غالبا ما ينطلقون من شمال إفريقيا في رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ويطمح المهاجرون في حياة أفضل هناك، لكن القوارب المكتظة كثيرا ما تواجه مشاكل وتتعرض لحوادث في البحر المتوسط.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة فإن أكثر من 1500 شخص توفوا غرقا في البحر المتوسط حتى الآن خلال هذا العام.