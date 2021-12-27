انت الان تتابع خبر زحامات خانقة تشل حركة السير في اغلب شوارع بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت صور حصلت عليها الخليج 365، إغلاق جسر الجمهورية، فضلا عن حصول زخم مروري شديد في منطقة الباب الشرقي، وشارع المطار باتجاه سريع البياع المتجه نحو جامعة بغداد، والطريق المؤدي من شارع المطار باتجاه جسر حي العامل.

وشهد تقاطع المصافي من مدخل سريع الدورة باتجاه جسر الطابقين اختناقات مرورية شديدة وتوقف حركة السير، فيما شهد طريق الخروج من الفحامة زخماً مرورياً وحركة سير بطيئة.

الى ذلك، شهد جسر الطابقين زخماً مروريا شديدا وتشكل طوابير طويلة من المركبات، وكما هو الحال على سريع منطقة الدورة باتجاه بغداد الجديدة، حيث وصلت طوابير العجلات لغاية جسر الجمعية.

فيما شهدت منطقة كرادة مريم زخماً مروريا شديداً هي الأخرى، ووصلت طوابير السيارات من شارع المطار من جهة أم الطبول لغاية جسر الجادرية، جراء الزحامات المرورية.