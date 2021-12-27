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أسعار النفط عالميا

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بغداد - ياسين صفوان - تباينت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأميركي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بكورونا.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.38 دولار للبرميل، ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة؛ لأن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا ما يعاد 0.5 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.


وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.

"رويترز"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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