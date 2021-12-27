أسعار النفط عالميا

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.38 دولار للبرميل، ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة؛ لأن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا ما يعاد 0.5 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.



وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.

"رويترز"

