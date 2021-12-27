اليوم.. "الاتحادية العليا" تطلق مسار العراق لأربع سنوات مقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يترقب العراق اليوم الإثنين المصادقة النهائية للمحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر قبل الماضي.



ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال ثلاث جلسات شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، للطعن على نتائج الانتخابات بعد أن مني التحالف الموالي لإيران بخسارة فادحة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية التي أظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا.

وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعدا، فيما حصل تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان العراقي الجديد الذي يضم 329 نائبا إلى الانعقاد في غضون 15 يوما بعد إعلان المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية في العراق للسنوات الأربع المقبلة.

ومنذ إعلان التنائج الأولوية للانتخابات يتظاهر أنصار التحالف الموالي لإيران في محيط المنطقة الخضراء في محاولة للتأثير على النتائج.

وبوصول العراق لتدشين مرحلة سياسية جديدة يكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوفى بوعوده بإجراء الاستحقاق الدستوري رغم صعوبة الأوضاع الأمنية في البلاد.