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أستراليا تسجل أول وفاة بأوميكرون.. وسط زيادة أخرى في الإصابات اليومية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت أستراليا، الإثنين، أول حالة وفاة مؤكدة بسبب سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس وسط زيادة أخرى في الإصابات اليومية.

 

في المقابل، أحجمت السلطات عن فرض قيود جديدة قائلة إن معدلات دخول المستشفيات ما زالت منخفضة.

 

وكانت هذه الوفاة لرجل في الثمانينات من عمره يعاني من أمراض مزمنة ومثلت علامة فارقة للبلاد التي اضطرت إلى وقف بعض أجزاء من إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي بسبب عمليات التفشي الجديدة بعد ما يقرب من الإغلاق المتقطع على مدى عامين.

 

ويقول خبراء الصحة إن سلالة أوميكرون أكثر عدوى على ما يبدو ولكنها أقل ضراوة من السلالات السابقة وقد بدأت في الانتشار في البلاد مع رفعها القيود المفروضة على معظم الحدود المحلية وسماحها للأستراليين بالعودة من الخارج دون دخول حجر صحي مما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات إلى أعلى معدلات خلال الجائحة.

 

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل إضافية حول الوفاة بأوميكرون باستثناء قولها إن الرجل أصيب بالفيروس في دار لرعاية المسنين وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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