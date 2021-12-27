شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 280 مليونا و338 ألفا و595 مصابا، حتى صباح الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و416 ألفا و734 حالة، فيما تعافى 250 مليونا و368 ألفا و948 حالة.

أعلنت حكومة البيرو اعتزامها شراء 55 مليون لقاح مضاد لكوفيد عام 2022 لإعطاء جرعة رابعة للطواقم الصحية والفئات الضعيفة في المجتمع.

وقال وزير الصحة هيرناندو تشيفالوس للصحفيين: "اتفقنا مع مختبرات مختلفة على شراء 55 مليون لقاح كوفيد العام المقبل، ما يسمح لنا بإعطاء جرعة رابعة معززة لجميع الفئات الضعيفة وللطواقم في خط المواجهة الأول (الأطباء والممرضات)".

وأشار الى أن إعطاء جرعة رابعة بعد مرور ثلاثة أشهر على الثالثة يعتمد على تطور وضع الوباء في البلاد.

وأكد الوزير شراء لقاحات من شركة فايزر والبدء بتلقيح الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 11 بداية يناير/ كانون الثاني.

وتضاعفت الإصابات اليومية في البيرو الشهر الماضي لتصل الى 1,500، في حين ارتفعت الوفيات إلى 50 يوميا.

وحظرت الدولة الأمريكية الجنوبية التجمعات العائلية والاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة، كما فرضت حظر تجوال بين الساعة 11 مساء والرابعة صباحا.

وتأمل البيرو بهذه الإجراءات التخفيف من انتشار متحورة أوميكرون التي سجلت البلاد 71 إصابة بها، وفق وزارة الصحة.

ومددت الحكومة البيروفية حتى 31 يناير/ كانون الثاني حالة الطوارئ المفروضة منذ 21 شهرا بسبب الوباء.

ويبلغ عدد سكان الدولة الواقعة في الأنديز 33 مليون نسمة، ولديها أعلى معدل وفيات بسبب الوباء في العالم يبلغ 6,122 لكل مليون نسمة، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية.

وسجلت البيرو أكثر من مليوني إصابة بكوفيد وأكثر من 202 ألف وفاة منذ مارس/ آذار 2020.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، الإثنين، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.79 مليون بعد تسجيل 6531 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 479997 بعد تسجيل 315 وفاة جديدة.

قفزة في إصابات كورونا بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و5289 بعد تسجيل 13908 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110433 بعد تسجيل 69 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 3719 إصابة مؤكدة جديدة و107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و951003 وعدد الوفيات إلى 298777.

ويقول مسؤولون إن من المرجح ألا تمثل أرقام الوزارة سوى عدد أقل بكثير من حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19.

أعلنت شركة شيونوجي اليابانية للمنتجات الدوائية، الإثنين، أن المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح جديد لكوفيد-19 بدأت في فيتنام.

وأجرت الشركة تجارب سريرية بالفعل في اليابان لكنها سبق وأن قالت إنها ستجري تجارب متعددة على مستوى العالم أيضاً.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 200 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 206 إصابات في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 162 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 158 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 101277 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة يوم الأحد، مقابل 866 إصابة و25 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد ، هو 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و 21608 حالة وفاة".

سجلت كوريا الجنوبية 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 611 ألفا و670 إصابة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

كما سجلت البلاد 55 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5300 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 69 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 445 شخصا.