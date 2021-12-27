في 2021.. بنما تضبط كميات قياسية من الكوكايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت بنما، الأحد، أنها ضبطت كميات قياسية من المخدرات في عام 2021.



وقالت وزارة الأمن في بنما إنها تمكنت من ضبط كميات قياسية من المخدرات في عام 2021 حيث صادرت نحو 126 طنا من المواد المهربة لا سيما الكوكايين.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها ضبطت 81.7 طن في 2020 و86.8 طن في 2019 و76.8 طن في 2018.

وأضافت أن السلطات البنمية صادرت خلال هذه العملية أكثر من 12 مليون دولار نقدا وألقت القبض على 710 أشخاص.