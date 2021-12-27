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أكثر من 279 مليون إصابة بكورونا في العالم والوفيات تقترب من 6 ملايين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 279.06 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و693749.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                  819350                     52367090

 

الهند                                   479682                     34786802

 

البرازيل                              618429                       22230737

 

المملكة المتحدة                    147857                    11891292

 

روسيا                              601419                        10368299

 

تركيا                               81223                              9263254

 

فرنسا                             122546                            9088371

 

ألمانيا                            110354                          6992082

 

إيران                              131306                         6181784

 

إسبانيا                           88887                           5585054.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها            عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

25 - العراق                   24115                        2092156

 

41 - الأردن                    12372                        1047953

 

45 - المغرب                 14823                         954199

 

49 - الإمارات               2155                           747909

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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