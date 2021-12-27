شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 279 مليون إصابة بكورونا في العالم والوفيات تقترب من 6 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 279.06 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و693749.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 819350 52367090

الهند 479682 34786802

البرازيل 618429 22230737

المملكة المتحدة 147857 11891292

روسيا 601419 10368299

تركيا 81223 9263254

فرنسا 122546 9088371

ألمانيا 110354 6992082

إيران 131306 6181784

إسبانيا 88887 5585054.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24115 2092156

41 - الأردن 12372 1047953

45 - المغرب 14823 954199

49 - الإمارات 2155 747909