لمواجهة الجائحة.. التشيك تشدّد الإجراءات على الوافدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم جمهورية التشيك فرض إجراءات أكثر صرامة بداية من اليوم الاثنين بعد انتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد مساء السبت، وذلك في أعقاب قرار من الائتلاف الحاكم الجديد.



ويجب على البالغين الذين يدخلون التشيك قادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتبارا من اليوم الاثنين إظهار فحص سلبي "بي سي أر" قبل عبور الحدود، حتى لو كانوا قد تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 أو تعافوا من المرض.

ويجري فقط إعفاء الأشخاص الذين تلقوا أيضا جرعة معززة والأطفال غير المطعمين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما من شرط إجراء الفحص.

وسيظل الشباب حتى سن 18 عاما بحاجة إلى جرعة ثانة من التطعيم.

وتنطبق الإجراءات الجديدة التي تتطلب فحص "بي سي أر" على جميع البالغين القادمين من جميع الدول ما لم يحصلوا على جرعة ثالثة.

ويعفى أيضا المواطنون التشيكيون والأشخاص الذين تكون إقامتهم الأساسية أو الثانوية في جمهورية التشيك من متطلبات إجراء الفحص.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب على كل شخص يدخل البلاد التسجيل عبر الإنترنت.