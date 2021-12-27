شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حكومية بزيادة المساحة المحصولية لـ17.5 مليون فدان العام المالى الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وتشير خطة الحكومة، إلي أنه من المستهدف زيادة إنتاجية بنجر السكر من 22 طن/ فدان إلي 25 طن / فدان وقصب السكر من 50 طن /فدان إلي 52 طن/ فدان، والقمح من 18 أردب/ فدان إلي 20 أردت / فدان والموالح من 11.5 طن / فدان إلي 14 طن / فدان.
يشار إلي أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) يقدر بنحو 37.85 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة تقارب 59% من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 41%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) .
ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.