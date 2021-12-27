شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت حياة كريمة فى رقمنة الخدمات الحكومية بالصعيد؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة تحت عنوان "صعيد مصر.. في قلب التنمية" أصدرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأعدتها الباحثة مى صلاح، عددا من الأرقام الهامة حول تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الصعيد، بعدما نجحت حياة كريمة في إنشاء وتطوير البينية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،ونستعرضها فيما يلى: