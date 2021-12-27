انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (د ب أ):

من المقرر استئناف المفاوضات الدولية بشأن مستقبل البرامج النووية الإيرانية اليوم الإثنين بعد أن أخذ المشاركون استراحة خلال فترة "الكريسماس".

ويحاول المفاوضون العثور على سبيل لجعل إيران والولايات المتحدة توقعان مجددا على اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة " الذي يرجع لعام 2015، والذي وافقت بموجبه الولايات المتحدة وخمس دول أخرى على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف مسعاها لامتلاك أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يواصل دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين التوسط بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا.

ومع ذلك، يقول دبلوماسيون غربيون إن المحادثات ليس أمامها سوى أسابيع قليلة لتتمخض عن انفراجة قبل أن يجعل تقدم إيران في مجال المعرفة النووية الاتفاق في غير محله. وتدرس واشنطن فرض المزيد من العقوبات إذا لم تنجح مفاوضات فيينا.

وانتهت الجولة السابقة من المفاوضات في منتصف ديسمبر الجاري دون إحراز تقدم ملحوظ.

وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات. وردت إيران بخرق الاتفاقيات النووية المختلفة الموضوعة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.