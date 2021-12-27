شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 200 إصابات جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 200 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 206 إصابات في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 162 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 158 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 101277 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.