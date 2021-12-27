شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 27 مهاجرًا غير شرعي غرقًا في البحر بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين في موقعين قبالة شواطئ منطقة العلوص 80 كم شرق العاصمة طرابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الليبي في بيان وفق وكالة الأنباء الليبية أمس، أنه تم إنقاذ 3 مهاجرين وجدوا على قيد الحياة بمكان غرق مركب المهاجرين قبالة شواطئ العلوص.

وأضاف البيان أن حصيلة الضحايا من المهاجرين في حوادث الغرق في عرض البحر الأبيض المتوسط قد ارتفعت -وفق المنظمة الدولية للهجرة- إلى نحو 1500 منذ بداية العام الجاري 2021، وأنه جرى إنقاذ أو اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر قبالة سواحل ليبيا.