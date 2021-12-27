شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية توسع نطاق التعليم عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية اليوم الاثنين أن بيونج يانج تعمل على تعزيز التعليم عبر الإنترنت في الجامعات الكبرى، في إطار الجهود المبذولة لتدريب "العاملين من ذوي القدرات الفكرية" والخبرات العلمية والتكنولوجية.

وقالت صحيفة "رودونج شينمون"، وهي الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، إن حوالي 100 ألف عامل مسجلون حاليا في الفصول عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 10 آلاف سجلوا حديثا خلال هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تسلط الضوء على جهودها لتطوير نظام التعليم عن بعد، كأداة لمساعدة العمال على اكتساب "العلوم والتكنولوجيا الحديثة" الضرورية في أماكن عملهم.