كوريا الجنوبية تسجل 4207 إصابات جديدة بكورونا و55 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 611 ألفا و670 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 55 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5300 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 69 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 445 شخصا.

وتلقى 7ر85% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 4ر82% التطعيم كاملا، وحصل 6ر29% على جرعات معززة.