جثة داخل فندق شهير.. العثور على طبيبة متوفاة "في ظروف غامضة" بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طبيبة داخل غرفة فندق في منطقة قصر النيل في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة بفندق في منطقة قصر النيل.

كشفت المعاينة الأولية لمكان الواقعة وجود جثة طبيبة داخل غرفتها بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بمناقشة العاملين بالفندق وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف أسباب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

جرى تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.