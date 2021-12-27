إنقاذ الملاحة البحرية بضرب مخازن الألغام الحوثية

كشف مصدر من الداخل اليمني عن هروب بعض القيادات الحوثية من العاصمة صنعاء، مع تكليف أشخاص آخرين للقيام بأعمالهم، فيما الخبراء الإيرانيون واللبنانيون لا يزالون متواجدين في العاصمة صنعاء يديرون كافة العمليات.

وقال أحد المصادر لـ«دوت الخليج»: العصابات الإرهابية الحوثية الإيرانية تتمركز في مواقع مختلفة من مناطق سيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، والبيضاء ومأرب والجوف تلقت ضربات موجعة من التحالف وشملت أهدافًا ثمينة وإصابات دقيقة ونوعية.

مخازن الألغام البحرية

وقال أحد المصادر لـ«دوت الخليج» إن الخبراء الإرهابيين الإيرانيين واللبنايين التابعين لحزب الله، قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وتوزيع الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والألغام والمتفجرات بمواقع أخرى غير مطار صنعاء ومواقع، منها معسكر الحفا بمديرية السبعين وجبل النهدين وجحانة والأعروش في العاصمة صنعاء، ومن بين تلك المواقع مخزن كبير يحوي كميات من الألغام البحرية الإيرانية، وهي ذات الأنواع التي تم نزع الكثير منها من البحر والتي كانت تشكل تهديدًا خطيرًا على ممرات الملاحة، ولا يزال الإيرانيون والحوثيون واللبنانيون يقومون برزاعتها لتهديد الممرات البحرية.

شبكة اتصالات إرهابية

وبينت المصادر أن طيران التحالف العربي تمكن من استهداف شبكة اتصالات إرهابية حوثية إيرانية في بلدة العر بمديرية منبه بمحافظة صعدة، ومواقع لبعض الآليات العسكرية للميليشيات الإيرانية.

قتلى حوثيون

وأشار المصدر إلى أن ضربات التحالف أسقطت أعدادًا من عناصر الحوثيين الإرهابية في مواقع مختلفة، مع تحفظ من جانب الحوثيين في إعلان قتلاهم ودفن الجثث ليلًا بعيدًا عن الأنظار في مقابر جماعية.

هروب قيادات

وأوضح المصدر أن ضربات التحالف أجبرت بعضًا من قيادات الحوثيين على الهروب من مواقعهم ومقراتهم في صنعاء سواء كانت سكنية أو عملية، وأغلب تلك القيادات الإرهابية قامت بإغلاق كافة وسائل الاتصال، فيما لا يزال الخبراء الإيرانيون واللبنانيون يمارسون أعمالهم الإرهابية من مواقع متعددة من داخل العاصمة صنعاء.

تدمير معسكر التشريفات

إلى ذلك أعلن التحالف العسكري في اليمن استهدافه معسكرًا للحوثيين في العاصمة صنعاء، وذكر التحالف أنّه دمّر مخازن للأسلحة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، حسب بيان وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر التحالف في بيان أنّ «العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات بصنعاء»، مشيرًا إلى «تدمير مخازن للأسلحة النوعية» بالمعسكر.

مناطق بها مخازن صواريخ وأسلحة ومسيرات

مطار صنعاء

معسكر الحفا بمديرية السبعين

جبل النهدين وجحانة والأعروش في العاصمة صنعاء

مخزن كبير

للألغام البحرية

في المنطقة الساحلية