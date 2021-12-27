شكرا لقرائتكم خبر عن صقيع على دولة خليجية خلال الساعات المقبلة.. والحرارة تقترب من الصفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت تنبيها بشأن حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة. ونوهت الإدارة، إلى تكون الصقيع بسببب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 3 درجات مئوية خلال الساعات القادمة. وقالت: “انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 3 درجات مئوية مما يتسبب بتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية.”

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