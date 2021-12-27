شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء السكان بعد انهيار سدين في شمال شرق البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية إن سدين انهارا في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، مما أدى إلى غمر أنهار محلية ممتلئة بالفعل، وهو ما ينذر بوقوع فيضانات عارمة.

وانهار سد إيجوا الذي يقع بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا ليل أمس الأول السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.

وانهار صباح أمس الأحد سد ثان بسبب ارتفاع مناسيب المياه في جوسيابي على بعد 100 كيلومتر شمالا مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

ولم ترد تقارير عن وفيات أو مصابين رغم تضرر الجسور والطرق.