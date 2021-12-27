شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الخرطوم: إصابة 58 شرطيا بتظاهرات السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة أمن العاصمة السودانية الخرطوم، في بيان أمس الأحد: إن 58 من رجال الشرطة أصيبوا في تظاهرات يوم السبت، وذلك وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي.

وأظهرت مقاطع تلفزيونية وصول محتجين معارضين لاتفاق 21 نوفمبر الموقع بين رئيسي مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والوزراء د. عبدالله حمدوك، قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم السبت، للمرة الثانية في غضون سبعة أيام، رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في المدينة.

كما أوضح بعضها أعمال عنف وتخريب من قبل عدد من المتفلتين، طالت ممتلكات عامة وخاصة.

وقالت اللجنة: إنه تم اعتقال 114 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وذكرت اللجنة أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط لمواجهة الهجمات على مقار ومركبات أمنية.

وشهدت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات أمس الأول، تظاهرة (25) ديسمبر، حيث وصل المتظاهرون إلى محيط القصر وسط هتافات أكدوا من خلالها رفضهم الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ود. حمدوك، وكذلك المطالبة بإسقاط قرارات 25 أكتوبر.

وأعلنت لجنة أطباء السودان عن إصابة 178 شخصا في مظاهرات السبت، بينهم 8 أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي، حسبما قالت.

وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أنها «رصدت عدد 178 إصابة، بينها 8 بالرصاص الحي».

وأضافت: «وبين إصابات الرصاص الحي 3 حالات غير مستقرة».

وتأتي هذه التظاهرة في إطار جدول زمني وضعته لجان المقاومة والأجسام الثورية الأخرى من تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية، وكانت لجنة أمن ولاية الخرطوم قد أشارت في بيان صحفي صدر الجمعة، إلى تأمين الولاية وحماية المواقع السيادية والإستراتيجية بوسط العاصمة السودانية وقفل الكباري عدا جسري سوبا والحلفاية، علاوة على انقطاع للإنترنت لفترة استمرت أكثر من 16 ساعة.