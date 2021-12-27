شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين استهداف الحوثي «سوقا» في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الأحد، واستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران سوقا شعبيا في مفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، والذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، وخلف أضرارا مادية كبيرة‏.

وقال الإرياني بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «إن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران الأحياء السكنية في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية إيرانية الصنع، عمل هستيري جبان يكشف حجم الخسائر التي تتكبّدها في مختلف جبهات القتال، وعدم اكتراثها بمصير الملايين من السكان والنازحين في المدينة، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مفهوم».

وأضاف المسؤول اليمني: «إن استمرار ميليشيا الحوثي في قصف التجمعات والأحياء السكنية والأسواق العامة في محافظة مأرب بالصواريخ والأسلحة الثقيلة بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، عمل انتقامي جبان، يعكس فشلها في تحقيق تقدم عسكري والخسائر البشرية غير المسبوقة التي تتكبدها في جبهات القتال»‏.

واستغرب وزير إعلام اليمن استمرار صمت المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم القتل الممنهج الذي ترتكبه الميليشيا بحق المدنيين في محافظة مأرب، مطالبا بتحرك فوري لإدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ميدانيا، قُتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بنيران الجيش اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي جنوبي وغرب مأرب، يوم السبت.

وشهدت مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية معارك عنيفة عقب هجمات فاشلة للميليشيا، تزامنت مع أخرى كسرها الجيش اليمني والمقاومة بجبهتي الكسارة، والمشجح، غربي المحافظة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات الميليشيا على امتداد مسارح العمليات القتالية.