شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين ترك الباب مفتوحا أمام «الناتو» بشأن «ضمانات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رد فعله في حال عدم الاستجابة لمطالبه بشأن الضمانات الأمنية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن توسعه شرقا.

وقال بوتين للتلفزيون الحكومي، أمس الأحد: إن الرد سيعتمد على «المقترحات التي يقدمها لي خبراؤنا العسكريون».

وأضاف أن روسيا سوف تحاول تحقيق نتيجة ملزمة قانونيا في هذه المفاوضات.

وكانت موسكو، منذ أسبوع، قد سلمت ممثلي الناتو والولايات المتحدة مسودة اتفاق تطالب بإنهاء توسع الناتو شرقا، واصفة ذلك بالتهديد لأمن روسيا.

كما تسعى موسكو للحصول على ضمان قاطع من الناتو بأنه لن يقبل أوكرانيا عضوا به، وهو الطلب الذي رفضه الحلف في الماضي.

من المقرر أن تجرى المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين في يناير المقبل، وفقا لموسكو، وقال بوتين الخميس الماضي: «إن روسيا تتوقع التوصل لنتائج سريعة».

وأثارت التقارير بشأن استعداد روسي محتمل لغزو أوكرانيا مخاوفَ دولية لأسابيع، وقد نفت روسيا هذه الاتهامات مرارا وتكرارا.