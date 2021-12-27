شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ويفرض حصارا على أبواب «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت ثلاثة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، وفرضت حصارا على جميع أبواب المسجد الأقصى.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، كثفت قوات الاحتلال من وجودها على شارع حزما الرئيسي، بعد أن أغلقت مداخل البلدة الرئيسية الواقعة شمال شرق القدس المحتلة، كما نصبت حاجزا عسكريا في «شارع حزما» الرابط بين بلدات شمال القدس وجنوبها، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات.

من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن شرطة الاحتلال اعتدت على أحد حراس مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى وفرضت حصارا على جميع أبوابه، وهددت باقتحام المصلى لاعتقال الحارس، بعد أن استدعت مزيدا من عناصرها، وتضيف: اعتقلت أيضا شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى بعد محاصرته داخل قبة الصخرة، واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها في القدس، وأعقب ذلك اعتقال حارس للمسجد الأقصى وموظف بالأوقاف أثناء عملهما في المسجد.

ولفتت إلى أن قوات من شرطة الاحتلال ومخابراته اقتحمت منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في صور باهر جنوب شرق القدس، وعاثت فيه خرابا، قبل أن تترك له استدعاء للتحقيق معه.

وكان بكيرات اعتُقل مؤخرا قرب باب الأسباط، وتم الإفراج عنه بشرط إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية.

وطبقا للوكالة تزامن ذلك مع اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدائهم طقوسا تلمودية وتنفيذهم جولات استفزازية في باحاته وساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت أمس الأحد، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث، وعاثت فيه خرابا، كما اعتقلت أيضا ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأشارت وفا إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت ليلة السبت حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب الشبان والمنازل.