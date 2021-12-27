شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسلحة من بينها «طائرة استطلاع» في درعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات المختصة في النظام السوري كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة وأجهزة اتصال وطائرة استطلاع في عدة مناطق بمحافظة درعا.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، أمس الأحد، عن مصدر قوله: إنه «بعد عمليات التسوية التي شملت كامل محافظة درعا وشعور المواطنين بحالة من الاستقرار والاطمئنان، بادر قسم كبير من الأشخاص بتسليم أسلحة وعتاد كانت بحوزتهم لجيش النظام السوري».

وأوضح المصدر أن «الأسلحة المسلمة والمضبوطة شملت رشاشات PKC، وعددا كبيرا من البنادق الآلية وقواذف RPG مع حشواتها وقناصات وطلقات رشاش دوشكا، ورشاشا عيار 14.5، ومدفع هاون عيار 122، مع قذائف ورمانات يدوية وأجهزة اتصال وطائرة استطلاع صغيرة وعبوات ناسفة وألغام مضادة للدروع».