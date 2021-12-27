شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقوق العربية» تناقش التقرير الأول للكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» دورتها الثامنة عشرة، اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية، لمناقشة التقرير الدوري لدولة الكويت، بحضور ممثلين عن الجامعة العربية، والبرلمان العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في تصريح أن «الدورة ستناقش على مدار يومين التقرير الدوري الأول لدولة الكويت بوصفه جزءًا من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت حول جهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان».

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات نتاجًا للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المسبقة التي قدمتها اللجنة وزيارة اللجنة للدولة.