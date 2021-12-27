شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تتخذ إجراءات جديدة متشددة بمواجهة النساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت الشرطة الدينية، التابعة لحركة «طالبان» في أفغانستان جميع السائقين، بالامتناع عن تشغيل موسيقى، في سياراتهم، وعدم اصطحاب راكبات لا يرتدين الزي الإسلامي.

وتم توزيع الرسالة، في كتيب إرشادي، وأكد متحدث باسم وزارة معنية تابعة لطالبان، محمد صادق عاكف، صحة الرسالة، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الأحد.

ويحث خطاب الوزارة السائقين على عدم اصطحاب راكبات، يرغبن في السفر لأكثر من 45 ميلًا (72 كيلو مترًا) إذا لم يكن برفقتهن ولي أمر.

وأمرت الوزارة أيضا السائقين والمواطنين بإطلاق لحاهم.

وانتقد هارون رحيمي، وهو محاضر جامعي أفغاني، تلك التعليمات الصادرة عن طالبان، قائلا: إنها تعني أن سائقي سيارات الأجرة سيكونون فعليا في وضع الحامي لأجساد النساء وحركاتهن.

وأضاف: إن ذلك من شأنه أن يخلق فرصا للتحرش وجعل الأماكن العامة غير آمنة للنساء.

وكتب رحيمي في سلسلة من التغريدات «النساء المسلمات عالمات ورائدات للصناعة والسياسة بمختلف أنحاء العالم».

وكان رحيمي وأعضاء أفغان آخرون بالجامعة الأمريكية، قد تم إجلاؤهم من أفغانستان في وقت سابق من هذا العام.

يشار إلى أنه منذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان، قلصت بشكل كبير حقوق المرأة، وفي الكثير من الحالات، لم يكن بإمكان النساء العودة إلى عملهن، وتم إغلاق معظم المدارس الثانوية للبنات.

ويتم قمع المظاهرات التي تقوم بها الناشطات في الشوارع بشكل عنيف.