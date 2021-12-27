شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص بتفجير إرهابي في الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الأحد: إن انتحاريا قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين في مطعم مزدحم بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم عيد الميلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «لقد قتل نفسه وخمسة آخرين». وقد استهدف المهاجم مطعما في بلدة بيني.

وكان من بين الضحايا ضابط في الجيش وابنتاه وشخص آخر مع زوجته، كانوا يحتفلون بعيد الميلاد هناك.

وتداول شهود عيان مقاطع فيديو على موقع «تويتر» تظهر أشخاصا يرقدون على الأرض بين الكراسي والطاولات المحطمة.

ورغم أنه لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن الحكومة اتهمت القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.

ويشار إلى أن بيني تقع في إقليم نورث كيفو الذي يشهد أعمال عنف، حيث تنشط عدة جماعات متمردة.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن القوات الديمقراطية ذات الصلة بتنظيم «داعش» الإرهابي، قتلت أكثر من 200 شخص، وأجبرت نحو 40 ألفا آخرين على الفرار منذ بداية العام.