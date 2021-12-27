شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن تنمية الصعيد فى قطاع شبكات الطرق والنقل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة تحت عنوان "صعيد مصر.. في قلب التنمية" أصدرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأعدتها الباحثة مى صلاح، عددا من الأرقام الهامة حول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع النقل بالصعيد فى السنوات الأخيرة نستعرضها فيما يلى: أنشأت الدولة المصرية وطورت 6600 كيلو متر من الطرق، منهم 2600 كم إنشاء جديد. رفع كفاءة 4 آلاف كيلو متر رفع كفاءة وتطوير. 365 كوبري ونفق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه. إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر ليصل عددها إلى 14 محورا. تكلفة محاور التنمية بلغت 23.5 مليار جنيه. تطوير منظومة السكك الحديدة باستثمارات تبلغ 32 مليار جنيه. تطوير 46 محطة لسكك الحديد في محافظات الصعيد.