العائلات البريطانية تدفع ملايين إضافية بسبب أزمة الطاقة خلال العطلات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا السير إد ديفي إن فواتير الطاقة ستكون "أسوأ هدية ممكنة" في عيد الميلاد هذا العام، حيث وجد الحزب أن العائلات البريطانية ستدفع 100 مليون جنيه استرليني إضافية هذا العام.

ووجد تحليل أجراه الحزب أنه خلال فترة السبعة أيام بين عيد الميلاد والعام الجديد، سترتفع الفواتير بمقدار 104 ملايين جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأشار الحزب إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة، ستجبر كل عائلة على دفع 195 جنيها إضافية خلال العام.

ونقلت وكالة أنباء "بي ايه ميديا" البريطانية عن السير إد، قوله "كان من المتوقع أن تكون فترة عيد الميلاد صعبة ولكن هذه هي أسوأ هدية ممكنة من الحكومة. الوزراء يتركون العائلات المجتهدة في البرد مجددا".

وتابع "بالنسبة للكثيرين، سيصبح الاختيار بين المأكولات والتدفئة اختيارًا صعبًا هذا الشتاء، في تناقض كبير مع حفلات الحكومة البريطانية وورق الحائط الفاخر لبوريس جونسون.

وأضاف إد أن "الزيادة في أسعار الغاز تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة. ومن المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة العام المقبل بما لا يقل عن 400 جنيه استرلينى، وربما يتسبب التضخم في فقدان 500 جنيه استرلينى سنويا.