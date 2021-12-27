انتزاع 2231 لغما زرعها الحوثي في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، من انتزاع 2231 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و 1399 لغمًا مضادًا للدبابات، و801 ذخيرة غير متفجرة، و 20 عبوة ناسفة.

الخوخة والحديدة

ففي محافظة عدن تم نزع 376 لغمًا مضادًا للدبابات و 137 ذخيرة غير متفجرة و 15 عبوة ناسفة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكّن فريق «مسام» من نزع 302 لغم مضاد للدبابات، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع استطاع الفريق نزع ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جرى نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 480 لغمًا مضادًا للدبابات و 5 ذخائر غير متفجرة و 5 عبوات ناسفة، وفي عزلة كرش بمحافظة لحج تم نزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات.

ذخائر وألغام

كما تمكّن فريق «مسام» من نزع 279 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية البقع بمحافظة صعدة، ونزع 365 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز استطاع فريق «مسام» نزع لغم مضاد للأفراد و 10 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع 24 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين بمديرية المخاء، ونزع 115 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين بمديرية موزع، و 5 ألغام مضادة للأفراد و 77 لغمًا مضادًا للدبابات و 10 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 8.059 لغمًا، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 298 ألفًا و 412 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمساهمة لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر.

أمن غذائي

على صعيد متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 74 طنًا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4.200 شخص.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 - 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

كما واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وصفات طبية

وراجع العيادات 503 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 161 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 42 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 97 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 48 مريضًا، وراجع 22 فردًا عيادتي الأسنان. كما تم استقبال 55 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 19 مريضًا، فيما تم عمل 62 تحليلًا لـ16 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 45 صورة أشعة لـ 29 مريضًا، وإعطاء 30 لقاحًا لـ 12 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 377 وصفة طبية.