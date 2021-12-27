السفارة البريطانية في ليبيا: نؤكد دعمنا لمجلس النواب الليبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 19 ثانية

نفت السفارة البريطانية في ليبيا الأحد، أن تكون قد دعمت أي أفراد بعينهم في ليبيا، مؤكدة على دعم مجلس النواب الليبي.

وأكدت السفارة في بيان جاء ردا على الهجوم الذي استهدفها بسبب اتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي، أن المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.

وأضاف البيان ”نحن نشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر، وندعو السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حدٍ من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخاباتٍ نزيهةٍ وشاملة“.

وأشارت إلى أن ”موقف بريطانيا، كما ورد شركاءنا (الخماسي)، واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع“.

واكدت أن الأهم من ذلك، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ”يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات“.

وأكدت السفارة دعم بريطانيا مجلسَ النواب الليبي في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن المملكة المتحدة لا تدعم أفراداً بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها.