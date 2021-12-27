اتهام فرنسي من أصل سوري بدعم سلاح نظام الأسد “الكيماوي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

أعلنت السلطات الفرنسية عن توحيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لفرنسي من أصل سوري، يشتبه بصلته بسلاح نظام الأسد “الكيماوي”.

وتم اعتقال المشتبه به، لتزويده دمشق بمكونات لتصنيع أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف، الأحد.

والمتهم مولود عام 1962، ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوبي فرنسا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من الملف.

وأوضح مصدر قضائي لفرانس برس أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصا تهمة “التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب”، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

وتسببت الحرب في سوريا في مقتل نحو نصف مليون شخص، وفي أكبر نزوح بسبب نزاع منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفت سوريا على الدوام استخدام أسلحة كيماوية، مؤكدة على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، على إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق.