صفعة جديدة للحوثيين.. تدمير مخازن أسلحة بمعسكر مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي في معسكر مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء.

وقال التحالف في بيان له: “دمرنا مخازن للأسلحة بالمعسكر وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة”.

وأضاف: “اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء”.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن على حزب الله أن يتحمل المسؤولية وأن يعلم أنه شريك بهذه الأعمال العدائية ضد المملكة.

وأضاف، المالكي، خلال مؤتمر صحفي الأحد، “نحن كسعوديون قد نسامح، لكن لا ننسى، لا نغضب، لا نغضب، وإن غضبنا أوجعنا”.

يشار إلى أن قيادة التحالف، عرضت اليوم الأحد أدلة على تورط حزب الله في اليمن، حيث أظهر الفيديو قيادي من حزب الله اللبناني يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبو علي الحاكم.