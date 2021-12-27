جزيرة كريت اليونانية تتعرض لزلزال بقوة 5.4 درجة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن معهد ديناميكية الأرض في اليونان إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة على جزيرة كريت اليونانية، الأحد، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

كان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قال في وقت سابق إن الزلزال بلغت شدته 6 درجات.

وذكر معهد ديناميكية الأرض على موقعه على الإنترنت أن الزلزال وقع على عمق 6.4 كيلومتر.

يشار إلى أن بلدة “إيجيو”، بشمال شبه جزيرة “بيلوبونيز”، جنوبي اليونان، كانت قد تعرض لزلزال متوسط منتصف الشهر الحالي،

وبلغت قوة الزلزال حينها 4.2 درجة، على بعد كيلومتر واحد شمال غرب بلدة “ايجيو”، وعلى عمق 13.2 كيلومتر.