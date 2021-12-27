شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو مروع) حريق مهول يلتهم سوقا كاملا بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

اندلع حريق مهول، مساء أمس الأحد، بالمركب التجاري بالناظور في المغرب، مخلفا خسائر مادية جسيمة بالمحلات التجارية.

وكشفت وسائل إعلام مغربية أن الحريق لا يزال مندلعا حتى اللحظة، والذي أتى على واجهات المحلات التجارية وإحدى مداخل السوق، محدثا خسائر كبيرة وهلعا في صفوف التجار والساكنة.

وأضافت أنه لم تتضح بعد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء اندلاع هذا الحريق، حيث لا تزال تعمل عناصر الوقاية المدنية على إخماد ألسنة النيران ومنع انتشارها.

كما أسرع التجار بعد سماعهم الخبر لمكان الحريق، لتفقد محلاتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.