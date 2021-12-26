شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو لـ«إتمام سريع وذي مصداقية» للانتخابات الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الولايات المتحدة إلى "إتمام سريع وذي مصداقية" للانتخابات في الصومال، وأضافت أنها تؤيد الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاستشاري الوطني الأسبوع المقبل للإسراع بالعملية الانتخابية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية امس الأحد "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية (الانتخابية)".

وتبادل الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في خلاف يقول محللون إنه ربما يصرف انتباه الحكومة عن قتالها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.