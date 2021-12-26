العراق وإيران يوقعان اتفاقية تخص 'الربط السككي'

وأوضح الوزير قاسمي من العاصمة العراقية مساء الاحد بحسب "التلفزيون الايراني"، أن "الاتفاقية التي تم ابرامها اليوم حددت شهرا واحدا لبدء العمليات الانشائية تحت اشراف شركة السكك الحديد الايرانية و نظيرتها العراقية".وأشار الى أن "الجانبين سيطلقان شركة موحدة لتنفيذ المشروع الذي يستهدف نقل الركاب والانشطة التجارية"، مؤكداً "اهمية الاجتماع الذي عقد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الذي أدى دعمه للمشروع ابرام اتفاقية الربط السككي بين شلمجة الواقعة جنوب غرب ايران مع البصرة".

من جهة ثانية أعلن عن "اعتزام مضاعفة الرحلات الجوية بين ايران والعراق من حجمها الحالي البالغ نحو 100 رحلة".