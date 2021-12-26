شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش تطبيق اشتراطات البناء الجديدة للمدن على بعض قرى سوهاج .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عواجة، بشأن قيام الوحدات المحلية القروية (تونس – أولاد عزاز – ادفا – رافع القصير) مركز سوهاج، بإخطار بعض القرى التابعة لهم (قلفاو – المحامدة البحرية – القنابرة – نجع الشوش)، بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن عليها، وذلك بالرغم من إصدار وزير التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 197 لسنة 2021 بعدم تطبيق الاشتراطات البنائية للمدن على القرى، وخضوعها للاشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

وقال ممثل محافظة سوهاج، إنه تم اعتمـاد المخطط الاستراتيجي لمدينـة سـوهاج، بالقرار الوزاري رقم 97 لسنة 2010، وتـم ضـم بعـض القرى إليـه، وهـي (قلـفـاو – المحامدة البحرية – القنابرة) إلى الحيز العمراني لمدينة سوهاج لتلاحمهما مع المدينة، وأنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعادة الدراسة لتعديل الحيـز العمراني للمدينة وإستثناء هذه القرى من الحيز العمرانی .

وأضاف أنه تم الرد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بأنه يتعذر إعادة الدراسة وذلك لاعتماد المخطط الاستراتيجي وصدور القرار الوزاري وكذلك اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة .

فيما، قال المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنه تم اعتماد الحيز العمراني لمدينة سوهاج من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن و القري، وبناءاً علي الدراسة العمرانية والقطاعية لإعداد المخطط الاستراتيجي والتي أوجبت ضم العمران المتلاحم للكتلة العمرانية لتكون ضمن المخطط الاستراتيجي للقري المشار إليها متلاحمة للمدينة ويصعب فصلها عمرانياً.

وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل، بحضور كلاً من: رئيس مجلس ادارة الهيئة للتخطيط العمراني، المستشار القانوني لمحافظة سوهاج، نائب محافظ سوهاج، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، وممثل عن وزارتي (التخطيط – المالية) .