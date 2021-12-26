شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على طلبات بإنشاء مراكز شباب وملاعب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبين عاطف ناصر، وعبدالله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء مركز شباب بقليوب المحطة- بمركز قليوب في محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن إقامة ملعب بعزبة شمس الدين بمركز بني مزار – محافظة المنيا، بدلا من إقامة مركز شباب.

وقال اللواء ياسر عبد العزيز - سكرتير عام محافظة المنيا، إنه من ضمن اشتراطات إنشاء مراكز الشباب أن تكون المسافة بين مركز شباب وأقرب مركز له مسافة 5 كيلو متر ، وهذه الشروط لا تنطبق علي طلب إقامة مركز شباب بهذه العزبة التي ك تبعد 2 كم عن مركز شباب القرية الأم ولا توجد قطعة أرض أملاك دولة قريبة، ووافق علي إقامة ملعب في هذه المنطقة.

فيما، قالت إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة: "لو توفرت قطعة أرض لا يوجد مانع من إنشاء ملعب على أن تكون تبعيته لأقرب مركز شبا".

وقررت لجنة الاقتراحات الموافقة على إقامة ملعب في هذه العزبة بعد توفير قطعة أرض على أن تتولي وزارة الشباب والرياضة إقامته والتنفيذ.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تطوير وتأهيل ملعب النجيلة الخاص بمركز شباب قرية الزاوية- مركز أسيوط - محافظة أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إنشاء ملعب خماسي منجل داخل قرية توب طريف- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة باقي قيمة أرض مركز شباب البرادعة بمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية، والتابعة لهيئة الأوقاف، وقررت حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد ملعب مركز شباب أولاد محمد بمركز الغنايم- محافظة أسيوط، وحفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عيد عبدالجواد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط- محافظة أسيوط.

كما قررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، بعدما أكد ممثل وزارة الشباب والرياضة عدم توفر مساحات أكبر، وأن الأمر يحتاج لتعديل تشريعي.