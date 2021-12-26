9 طلاب.. جامعة حلوان تشارك في الافتتاحات الرئاسية بالصعيد الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

اختارت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، 9 من طلاب الجامعة للمشاركة في الإفتتاحات الرئاسية، في نقطة الافتتاح طريق الصعيد الغربي، ضمن مجموعة من الافتتاحات الرئاسية 14 مشروعًا متنوعًا في مجالات متعددة طرق، صناعة، صحة في 7 محافظات مختلفة.

وحسب بيان جامعة حلوان، اليوم الأحد، جاءت مشاركة التربية العسكرية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وقام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية بمشاعر مليئة بالفخر والعزة.

ومن ناحيته أشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور الدولة المصرية وقيادتها السياسية في المشروعات القومية المختلفة في كافة المجالات والتي تساهم في إحداث نهضة حقيقية للبلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الوطني الملهم الحريص على مصلحة الوطن، مؤكداً أن طلاب جامعة حلوان لن يتركوا أي مناسبة يعبروا من خلالها عن ولائهم وحبهم للوطن، حيث تهتم جامعة حلوان بشكل موسع بهذه المشاركات الطلابية التي تعزز قيم المواطنة لديهم.

وأبدى الأستاذ الدكتور حسام رفاعي سعادته بهذه المشاركة التي أدخلت البهجة والسرور على طلاب الجامعة لاحساسهم بأنهم جزء لا يتجزأ من الوطن، وساهمت في تعريفهم في المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين سبل المعيشة وحل مشكلات الطرق وغيرها.