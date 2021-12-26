"عليه ديون ومتحملش".. زميلة الموظف المنتحر بالتجمع تروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

قالت روشان بغدادي زميلة موظف التجمع المنتحر من الطابق الثالث، بإحدى الشركات الخاصة بالتجمع الخامس.، إن زميلها "نور" تخلص من حياته إثر خلاف بينه وبين مديره بالعمل نتيجة كثرة الضغوطات التي يمارسها عليه.

أضافت روشان بغدادي، في بث مباشر لـــ "الخليج 365"، أن زميلها أقبل على التخلص من حياته عقب صدور قرار بفصله من العمل قبل نهاية العام كي لا يحصل على "بونص" أو "بروفت شير" نظير عمله بالشركة طوال العام.

أشارت إلى أن الضحية لم يتحمل أية خصومات أو رفت من الشركة بسبب مديونياته المتراكمة عليه، بجانب مسئولياته الشهرية من أقساط وغيرها، ومن ثم لم يتحمل "نور" ما تعرض له داخل العمل.

لفتت إلى أن الموظفين يمارس عليهم ضغوط مستمرة منذ أول يوم عمل بالشركة، دون أي حقوق للعمال الذين لم تُبرم لهم أية عقود، وبالتالي لابد أن يكون هناك حفظ لكافة حقوق العمال.

تابعت أن عربة الإسعاف بمجرد وصولها إلى مقر الحادث كان زميلها قد فارق الحياة، ولم يقم أي من أفراد الشركة بالذهاب معه، بسبب انشغالهم بمهام عملهم دون مراعاة لزميلهم.

أوضحت أنه لم يتم إخبار أسرة الضحية بوفاته من قبل زملائه، ولكن أسرته علموا بذلك من المستشفى التي تم نقله إليها لمحاولة إنقاذه.

أكدت أن مدير الشركة طالب مقابلتها، لكن أفراد من القوى العاملة كانوا متواجدين اليوم بمقر الشركة، لمعرفة أسباب التعسف الذي تعرض له الموظف المنتحر، موضحة "المرتبات ملاليم وطول اليوم عايشين في ضغوط".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط موظف من الطابق الثالث بالشركة التي يعمل بها، بالانتقال وبالفحص تيين أن الموظف "ن.ع"، انتحر إثر خلاف وقع بينه وبين مديره المباشر، قام على إثره بالتوجه ناحية الشباك الموجود بأحد المكاتب وألقى نفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة، قبل أن تستطع الأجهزة الطبية إنقاذه.

على الفور تم إخطار النيابة التي انتقلت إلى محل الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة جثته من قبل الطب الشرعي.