بالصور.. نسناس شارد يثير الفزع في كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أثار نسناس شارد الفزع في قرية كفور بلشاي، التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، ذلك بعد أن عثر عليه الأهالي يتنقل على أسطح المنازل والبلكونات.

ادعى الأهالي أن النسناس طليق منذ عدة أيام، وأنهم فشلوا في السيطرة عليه. وأضافوا أنهم استغاثوا بمسؤولي الطب البيطري، لسرعة التدخل، والوصول إليه لإعادته إلى صاحبه، أو التحفظ عليه بمعرفتهم.

وقال السيد الطوخي، من أبناء القرية، إنه تفاجأ بالنسناس المذكور منذ ثلاثة أيام تقريبًا، جوار منزله، وأضاف أنه خلال هذه الفترة اعتاد النزول إلى الأراضي الزراعية، بعد غروب الشمس، ويعاود الظهور في الصباح.